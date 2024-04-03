H-7 Lebaran, ribuan masyarakat mulai memadati Stasiun Bandung, Rabu (3/4) pagi. Dalam dua hari terakhir PT KAI Daop 2 Bandung memberangkatkan 18.000 penumpang.

Dari total tiket 365.000 yang disediakan, sudah ada 195.000 tiket yang terjual. Para pemudik ini mayoritas hendak pulang kampung ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Puncak arus mudik tahun ini diperkirakan terjadi pada tanggal 6 April mendatang.

Kontributpr: Ervan David

Produser: Akira AW

