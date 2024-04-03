...

Nahas, Warga Pencari Madu Digigit Komodo di Pulau Rinca, Dievakuasi ke RS di Labuan Bajo

Yoseph Mario A, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 08:49 WIB
Seorang warga bernama Romansyah digigit komodo, Selasa (2/4) sore. Lokasi di Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT. Pria (39) asal Pulau Komodo itu digigit saat sedang mencari madu.
 
Tim SAR yang mengetahui informasi itu langsung mengevakuasi korban. Korban lalu dibawa ke RS Siloam di Labuan Bajo karena mengalami luka gigitan di tangan dan kaki.
 
Sebagai infromasi, manusia yang digigit komodo bisa meninggal jika terlambat ditangani. Hal tersebut karena dua faktor yakni pendarahan yang banyak dan infeksi bakteri.
 
Romansyah (39) ini adalah korban pertama gigitan komodo pada tahun 2024. Tahun 2023 terdapat tiga warga Taman Nasional Komodo yang menjadi korban. Ketiga korban itu digigit dalam rentang waktu sebulan yakni 2 Oktober-1 November 2023. 
 
Kontributor: Yoseph Mario Antognoni 
Produser: Akira AW

(fru)

