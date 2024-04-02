Dalam kultumnya Ustaz Abil Ash, M. Ag, menjelaskan syarat wajib dalam melaksanakan ibadah puasa dalam kitab Fathul Qarib ada Empat, pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal dan keempat adalah mampu menjalankan ibadah puasa itu sendiri.

Syarat wajib ini harus dilakukan dan tidak ada kata tidak atau perintah wajib bagi seluruh umat muslimin dalam menjalan ibadah puasa di bulan ramadhan ini, karena menurut Ustaz Abil Ash, hal tersebut merupakan perintah dari Allah SWT melalui surat Al Baqarah, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.”

