TAUSIYAH Ramadhan Abil Ash, M. Ag: Syarat Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan

Vincentius Camar, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 05:00 WIB
Dalam kultumnya Ustaz Abil Ash, M. Ag, menjelaskan syarat wajib dalam melaksanakan ibadah puasa dalam kitab Fathul Qarib ada Empat,  pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal  dan keempat adalah mampu menjalankan ibadah puasa itu sendiri. 
 
Syarat wajib ini harus dilakukan dan  tidak ada kata tidak atau perintah wajib  bagi seluruh umat muslimin dalam menjalan ibadah puasa di bulan ramadhan ini, karena menurut Ustaz Abil Ash, hal tersebut merupakan perintah dari Allah SWT  melalui surat Al Baqarah, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” 
 
