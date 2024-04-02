Mabes TNI mulai melakukan investigasi terkait kebakaran gudang amunisi di Gunung Putri, Bogor. Investigasi dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran serta dapat mengambil langkah antisipasi kedepannya.

Diharapkan proses investigasi berjalan lancar sehingga hasilnya dapat segera didapatkan. Sementara proses penyisiran pasca kebakaran radiusnya akan ditambah menjadi 3-4 km dari lokasi.

