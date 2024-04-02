6 pekerja bantuan amal internasional "World Central Kitchen" dan sopir dari Palestina tewas akibat serangan udara Israel, Senin dinihari 1/4.

Mereka sedang mengirimkan makanan dari pengiriman terbarunya ke Gaza, di mana ratusan ribu warga Palestina yang kelaparan akibat serangan Israel terhadap Hamas.

Video ini menunjukkan mayat-mayat di sebuah rumah sakit di kota Deir al-Balah, Gaza tengah. Beberapa dari mereka mengenakan alat pelindung diri dengan logo badan amal tersebut. Korban adalah 3 warga Inggris, Australia, Polandia, dan Warga ganda AS-Kanada, menurut catatan RS.

Badan amal makanan milik koki selebriti José Andrés segera menghentikan operasinya di wilayah tersebut. Serangan ini menandai potensi kemunduran besar terhadap upaya pengiriman bantuan melalui laut karena Israel sangat membatasi akses ke Gaza utara yang diprediksi kelaparan akan segera terjadi.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News