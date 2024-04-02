Salah satu saksi dari kubu Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Dadan Aulia Rahman memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/3/2024).

Dalam kesaksiannya itu, Dadan melihat secara langsung fenomena ketika pensiunan TNI di Kampung Bongbong, Desa Pasireurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang membagikan sembako dengan kantong bertuliskan Prabowo-Gibran di masa tenang pada 11-12 Februari 2024.

Dadan melihat secara langsung pensiunan TNI tersebut sedang bagi-bagi sembako, karena lokasi pembagiannya tak jauh dari rumahnya. Dadan mengatakan, isi kantong sembako bergambar Prabowo-Gibran itu, berisi beras, minyak dan mie instan.

Selain seorang pensiunan TNI, Dadan juga menyaksikan di kantor Desa Pasireurih tengah membagikan BLT di masa tenang sebelum pencoblosan pemilu 2024 dimulai.

Reporter : Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

