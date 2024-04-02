Menteri Sosial Tri Rismaharini siap memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024. Meski demikian, mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku belum menerima surat panggilan dari MK.

Pemanggilan Risma terkait penyaluran bansos selama masa kampanye Pemilu 2024 yang nilainya mencapai Rp400 triliun.

Diketahui, MK juga memanggil 3 menteri lainnya yaitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan

Kontributor: Mukhtaruddin

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

