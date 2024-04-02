...

Menteri Sosial Siap Penuhi Panggilan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Mukhtaruddin, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 13:45 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini siap memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024. Meski demikian, mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku belum menerima surat panggilan dari MK.
 
Pemanggilan Risma terkait penyaluran bansos selama masa kampanye Pemilu 2024 yang nilainya mencapai Rp400 triliun.
 
Diketahui, MK juga memanggil 3 menteri lainnya yaitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
 
