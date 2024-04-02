...

Kejaksaan Agung Sita 2 Mobil Mewah Milik Harvey Moeis

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 11:48 WIB
Kejaksaan agung menyita 2 mobil mewah milik Harvey Moeis terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah 2015-2022. 
 
Mobil ini disita penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) saat menggeledah kediaman tersangka di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. 
 
Kedua kendaraan yang disita adalah Rolls-Royce warna hitam dan Mini Cooper warga merah. Salah satu kendaraan disebut merupakan kado dari Harvey Moeis untuk sang istri, Sandra Dewi.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

