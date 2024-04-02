...

Sihol Situngkir akan Penuhi Panggilan Bareskrim di Kasus TPPO Berkedok Magang di Jerman

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 08:10 WIB
Kasus dugaan TPPO ferienjob mahasiswa ke Jerman masih dalam penyelidikan Bareskrim Mabes Polri. Dalam kasus ini, penyidik telah menerapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Salah satunya Guru Besar Universitas Jambi, Sihol Situngkir.
 
Sihol Situngkir menyatakan akan hadir dalam pemeriksaan, Rabu (3/4) mendatang. Sihol Situngkir juga mengungkap ia hanya mensosialisasikan program MBKM dengan mempromosikan program ferienjob ke Jerman dan tidak mengurusi proses rekrutmen. 
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Akira AW

(fru)

Berita Terkait

