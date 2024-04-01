...

Seluk Beluk Transfer Pemain Sepakbola

Muhammad Fadli Rizal, Jurnalis · Senin 01 April 2024 15:00 WIB
Romelu Lukaku bergabung ke AS Roma dengan status pinjaman dari Chelsea hingga 30 Juni 2024. Meski sudah bermain apik, AS Roma belum mempermanenkan Lukaku. Sekadar informasi, Chelsea membandrol Lukaku dengan mahar 43 juta euro. AS Roma sendiri masih punya pertimbangan lain. Selain membidik pemain yang lebih murah, Roma masih memiliki Tammy Abraham yang kondisinya sudah mulai vugar.
 
Di tengah teka-teki masa depan Lukaku di AS Roma, muncul kabar sejumlah klub di Arab Saudi berniat membeli Lukaku. Sang pemain sendiri kabarnya siap bermain di Arab Saudi. 
 
Selain Lukaku, klub-klub Arab Saudi juga tengah mengincar Luca Modric. Salah satu klub yang berminat adalah Al Hilal. Al Hilal bahkan sudah menyiapkan gaji Modric Rp3,4 triliun per tahun. Selain Al Hilal, ada juga Inter Miami.
 
Produser: Muhammad Fadli Rizal 

(fru)

