Beginilah pemandangan di salah satu mal terbesar di Kota Jember, Jawa Timur. Lokasi tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, Kota Jember, Jawa Timur.

Pada momen Ramadhan, mal terbesar di Kota Jember ini dibuka pukul 10.00 pagi. Namun, sebelum pukul 10.00 warga sudah berada di mal untuk menunggu pintu dibuka.

Ketika pintu dibuka ratusan warga langsung ramai-ramai menuju gerai baju. Pemandangan ini membuat suasanan mal penuh dengan pemburu pakaian baru untuk Lebaran.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: Akira AW

(fru)

