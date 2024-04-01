Jampidsus kejagung tengah mendalami keterlibatan tersangka korupsi Harvey Moeis dalam korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di Timah (TINS).
Dirdik Jampidsus, Kuntadi tak menutup kemungkinan Harvey dapat dikenakan Pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di tempat tinggal Harvey.
Reporter: Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan
