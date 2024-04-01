Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengaku menunggu undangan pemanggilan dirinya ke sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut ia sampaikan di Jakarta, Senin (1/4/2024) sore.

Ia menyebutkan tidak bisa hadir begitu saja di Mahkamah Konstitusi sebagai Menteri Perekonomian RI tanpa ada surat undangan resmi. Sebelumnya, MK akan memanggil empat orang menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024.

Hal ini untuk dimintai keterangan oleh hakim MK terkait dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Reporter : Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

