Okezone Updates dibuka dengan informasi terbaru dari dampak ledakan gudang amunisi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ledakan berimbas di Bantargebang, Bekasi. Untuk mengurangi jatuhnya korban, warga dievakuasi lebih dari 1 kilometer dari lokasi kejadian.

Okezone Updates ditutup dengan kabar dari dunia entertainment, di mana Taylor Swift dikabarkan bakal menggelar konser di Turki tahun depan. Bila proposal disetujui, tiket konser Taylor Swift akan mulai dijual pada 20 November 2024.

Host: Yudi Handoyo

