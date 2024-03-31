Pada kultum ini Ustaz Aang Ainal Yakin, SEI, M.Ag, menjelaskan bahwa, pada hakikatnya, Allah SWT menciptakan manusia tidaklah lain hanya untuk beribadah kepada Nya. Apapun profesi dan jabatannya, sesungguhnya semua itu adalah sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Oleh sebab itu, kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk sekedar berfoya-foya atau hanya untuk berpesta ria, kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT semata.

(fru)

