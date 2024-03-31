...

Tausiyah Ramadhan Ustaz Aang Ainal Yakin, SEI, M.Ag : Hakikat Penciptaan Manusia

Vincentius Camar, Jurnalis · Senin 01 April 2024 05:00 WIB
Pada kultum ini Ustaz Aang Ainal Yakin, SEI, M.Ag, menjelaskan bahwa, pada hakikatnya, Allah SWT menciptakan manusia tidaklah lain hanya untuk beribadah kepada Nya. Apapun profesi dan jabatannya, sesungguhnya semua itu adalah sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.
 
Oleh sebab itu,  kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk sekedar berfoya-foya atau  hanya untuk berpesta ria, kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT semata.

