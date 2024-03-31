Alunan musik patrol ini bertalu-talu sembari melintasi jalanan kota Jember. Puluhan grup musik patrol dari berbagai daerah di Jember berpartisipasi ikut menyemarakkan kesenian musik patrol khas Jember.

Selain lantunan lagu-lagu daerah mereka juga melantunkan lagu nuansa Islam. Lagu lagu itu diaransemen dengan menggunakan musik nuansa patrol.

Ribuan warga nampak antusias menyaksikan hiburan ini. Kegiatan ini menjadi hiburan menarik warga Jember yang haus akan hiburan tradisional.

Reporter: Bambang Sugiarto

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News