Festival Musik Patrol Semarakan Ramadan di Jember

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Minggu 31 Maret 2024 21:09 WIB
Alunan musik patrol ini bertalu-talu sembari melintasi jalanan kota Jember. Puluhan grup musik patrol dari berbagai daerah di Jember  berpartisipasi ikut menyemarakkan kesenian musik patrol khas Jember.  
 
Selain lantunan lagu-lagu daerah mereka juga melantunkan lagu nuansa Islam. Lagu lagu itu diaransemen dengan menggunakan musik nuansa patrol.
 
Ribuan warga nampak antusias menyaksikan hiburan ini. Kegiatan ini menjadi hiburan menarik warga Jember yang haus akan hiburan tradisional.
 
Reporter: Bambang Sugiarto
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

