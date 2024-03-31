Warung bakso di perempatan Desa Bareng ini sudah tak asing lagi bagi Warga Jombang. Warung bakso ini memiliki menu bakso yang berbeda, yaitu bakso tetelan. Bakso memiliki pentolnya yang berukuran jumbo ditambah dengan potongan tetelan.

Karena jumlah dagingnya sangat banyak, para pembeli mengaku sudah bisa kenyang buka puasa di warung ini karena daging yang disantap banyak. Selain itu rasa yang lezat membuat warga yang pernah mencicipinya ketagihan.

Pada hari biasa penjual bakso mengaku bisa menghabiskan antara 50- 75 kg daging sapi. Namun, di bulan Ramadhan penjualannya melonjak hingga 100 kg daging sapi per hari. Harga per porsi bakso tetelan hanya Rp15 ribu.

Reporter: Mukhtar Bagus

Produser: Reza Ramadhan



