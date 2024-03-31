...

Kondisi Terkini Lokasi Pengungsian Warga Terdampak Ledakan Gudang Peluru TNI di Ciangsana

Giffar Rivana, Jurnalis · Minggu 31 Maret 2024 08:40 WIB
Beginilah kondisi tempat pengungsian imbas kebakaran Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Paldam Jaya, Ciangsana, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/3). 
 
Pukul 01.50 WIB, rumah Kepala Desa Ciangsana itu disulap menjadi tempat pengungsian. Sejumlah pengungsi beristirahat di atas kasur berwarna merah bertuliskan Kemensos RI.
 
Sebanyak 86 KK dengan 200 orang diungsikan dari rumahnya di tempat pengungsian tersebut. Lokasi tempat pengungsian itu, berjarak 8,1 kilometer dari titik gudang.
 
Sebelumnya, Tim Jihanadak menerjunkan robot untuk menyisir lokasi Gudmurah Paldam Jaya. Gudang tersebut terbakar hingga menyebabkan ledakan hebat sekitar pukul 18.05 WIB.
 
Reporter: Giffar Rivana
Produser: Akira AW

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

