Beginilah kondisi tempat pengungsian imbas kebakaran Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Paldam Jaya, Ciangsana, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/3).

Pukul 01.50 WIB, rumah Kepala Desa Ciangsana itu disulap menjadi tempat pengungsian. Sejumlah pengungsi beristirahat di atas kasur berwarna merah bertuliskan Kemensos RI.

Sebanyak 86 KK dengan 200 orang diungsikan dari rumahnya di tempat pengungsian tersebut. Lokasi tempat pengungsian itu, berjarak 8,1 kilometer dari titik gudang.

Sebelumnya, Tim Jihanadak menerjunkan robot untuk menyisir lokasi Gudmurah Paldam Jaya. Gudang tersebut terbakar hingga menyebabkan ledakan hebat sekitar pukul 18.05 WIB.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Akira AW

