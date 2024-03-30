...

Jelang Hadapi Bali United, Thomas Doll Minta Pemain Persija Jakarta Fokus untuk Bisa Curi Kemenangan

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 21:00 WIB
Persija akan bertandang ke markas Bali United pada lanjutan pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Duel dua tim tersebut digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (30/03).
 
Pelatih Macan Kemayoran, Thomas Doll bersyukur tiga pemainnya telah kembali dengan Bugar usai memperkuat Timnas Indonesia. Juru taktik asal Jerman itu juga bertekad anak asuhnya bisa mencuri kemenangan di kandang Bali United.
 
