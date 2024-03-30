Persija akan bertandang ke markas Bali United pada lanjutan pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Duel dua tim tersebut digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (30/03).

Pelatih Macan Kemayoran, Thomas Doll bersyukur tiga pemainnya telah kembali dengan Bugar usai memperkuat Timnas Indonesia. Juru taktik asal Jerman itu juga bertekad anak asuhnya bisa mencuri kemenangan di kandang Bali United.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

