Menurut Ustaz Yazid Mubarok, M.Hum, tentang urgensi perintah salat merupakan sebuah hal

yang aksioma (populer diketahui) kewajibannya. Rukun maupun syarat belum cukup dijadikan

sebagai legitimasi kesempurnaan salat.

Ada tuntutan kekhusyukan agar ibadah wajib ini menjadi lebih sempurna, apakah kita mampu melakukan kekhusyukan sebagaimana yang dilakukan kalangan para sufi? atau khusyuk ternyata sangat mudah dilakukan untuk kategori kita sebagai muslim yang awam.

(rns)

