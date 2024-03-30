...

Formasi Unik Tadarus Alquran di Ponpes Ar Raudatul Hasanah Medan

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 12:30 WIB
Ribuan santri Ponpes Ar Raudatul Hasanah, Medan, melakukan tadarus Alquran bersama usai melaksanakan salat berjamaah. Satu per satu santri membentuk formasi lingkaran dengan jumlah santi 10 orang per kelompok.
 
Metode tadarus melingkar ini dilakukan guna satu sama lain mengoreksi bacaan Alquran antar sesama santri. Sementara pengawas dan pengasuh juga turut memantau jalannya tadarus.
 
Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

(fru)



