Laporan Langsung dari Bandara Soetta Jelang Puncak Arus Mudik Lebaran

Wenda Nura, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 11:20 WIB
Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih terpantau normal jelang Lebaran 2024 dan belum ada peningkatan jumlah penumpang secara signifikan.
 
Dijadwalkan pada hari ini sekitar akan ada 106 ribu penumpang dengan total penerbangan sebanyak 866 penerbangan.
 
Penerbangan terbanyak terjadi di Terminal 3, yakni sebanyak 443 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 56 ribu penumpang.
 
PTC: Reporter MNC Media- Wenda Nura
 
Reporter: Wenda Nura, Ahmat Putra
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

