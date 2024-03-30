Viral ribuan bangkai ayam di buang ke aliran Anak Sungai Pinang Musi Rawas. Peristiwa ini terjadi pada Jumat (29/3/2024). Ribuan bangkai ayam itu dibuang ke sungai oleh pengusaha ayam potong. Diduga pemilik ayam panik karena ribuan ayam mati secara bersamaan.

Bangkai tersebut mengeluarkan bau busuk yang meyengat. Kondisi busuk memancing puluhan ribu lalat mengerumuni bangkai. Sehingga banyak warga yang resah dan khawatir akan menimbulkan berbagai penyakit.

Polisi sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mendalami perkara ini. Dari hasil penyelidikan, ayam-ayam tersebut mati diduga akibat listrik padam yang membuat blower di kandang padam. Hal ini mengakibatkan ayam tidak tahan lalu mati mendadak.

Reporter: Sudirman

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

