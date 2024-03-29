...

Tausiyah Ramadhan Muhammad Labib, S.S.I, CDAI. : Iman, Islam dan Ihsan

Vincentius Camar, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 05:00 WIB
Menurut  Ustaz  Muhammad Labib S.S.I, CDAI. dalam kultumnya, bulan ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, alangkah meruginya apabila seseorang melewati bulan ramadhan akan tetapi tidak meningkat Iman, Islam, dan Ihsannya. Padahal bulan ramadhan ini tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. 
 
Sedangkan rentang umur umat nabi Muhammad SAW itu tidak lebih banyak dibanding umat sebelumnya, hal ini bisa menjadi sebuah alasan penting agar kita selaku umatNya memaksimalkan bulan ramadhan yang di dalamnya banyak sekali amalan-amalan yang amalannya akan dilipatgandakan sehingga hitungan ibadah kita selaku umat Nabi Muhammad SAW bisa sama dengan umat sebelumnya. 

(mhd)

