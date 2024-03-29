Dua orang lansia bernama yang merupakan ibu dan anak ditemukan tewas oleh warga Pondok Labu, Jakarta Selatan. Hal ini diketahui saat asisten rumah tangga (ART) datang ke rumah korban namun tak ada respon dari pemilik rumah. ART tersebut kemudian meminta pertolongan warga untuk mendobrak pintu dan menemukan keduanya tewas tepat di belakang pintu rumah

Ketua RT setempat menyebut keduanya memang mempunyai riwayat penyakit. Kedua jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan untuk dilakukan visum.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

