Hari ini umat Kristiani merayakan Jumat Agung. Sejumlah Gereja dipadati jemaat untuk beribadah. Salah satunya, di Gereja Katolik Santo Stefanus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Meski daerah Cilandak sempat diguyur hujan, tidak menyurutkan niat para jemaat untuk beribadah. Salah satu jemaat yang hadir mengaku rela datang dari Kota Depok ke daerah Cilandak untuk beribadah. Gereja tersebut dipilih lantaran desainnya yang unik seperti Rumah Adat Jawa (Joglo).

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News