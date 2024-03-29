...

Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Dipadati Jemaat pada Jumat Agung

Nur Khabibi, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 21:15 WIB
Hari ini umat Kristiani merayakan Jumat Agung. Sejumlah Gereja dipadati jemaat untuk beribadah. Salah satunya, di Gereja Katolik Santo Stefanus, Cilandak, Jakarta Selatan.
 
Meski daerah Cilandak sempat diguyur hujan, tidak menyurutkan niat para jemaat untuk beribadah. Salah satu jemaat yang hadir mengaku rela datang dari Kota Depok ke daerah Cilandak untuk beribadah. Gereja tersebut dipilih lantaran desainnya yang unik seperti Rumah Adat Jawa (Joglo). 
 
 
Reporter: Nur Khabibi
Produser: Kristo Suryokusumo

