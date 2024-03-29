...

Pasca Banjir, Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Dikebut Jelang Lebaran

Sukmawijaya, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 18:30 WIB
Dampak banjir Karanganyar, Demak, Jawa Tengah telah merusak jalan nasional sepanjang lebih dari 1,4 km. Kondisi aspal terkelupas membuat kemacetan panjang dan membahayakan pengguna di jalan nasional ini.
 
Sehingga perbaikan jalur Pantura Demak-Kudus di Jawa Tengah terus dikebut menjelang mudik lebaran 2024. Proses perbaikan ditargetkan selesai H-10 lebaran, hingga saat ini penanganan pasca banjir juga masih terus dilakukan.
 
Kontributor: Sukmawijaya

(mhd)

