Jumlah kendaraan yang melintas di Tol Cipali yang mengarah ke arah Jawa terpantau ramai pada libur panjang ini, Jumat (29/3/2024). Petugas mencatat ada kenaikan jumlah kendaraan sebesar 10%.
Kendaraan yang akan libur panjang Wafat Yesus Kristus didominasi kendaraan pribadi dengan kecepatan di atas 80 km/jam.
Pihak Kepolisian disiagakan guna mengantisipasi hal yang tidak diharapkan.
Reporter: Mohamad Zeni Johadi
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
