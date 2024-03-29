...

Libur Panjang, Jumlah Kendaraan Melintas di Tol Cipali Meningkat 10%

Mohamad Zeni Johadi, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 15:01 WIB
Jumlah kendaraan yang melintas di Tol Cipali yang mengarah ke arah Jawa terpantau ramai pada libur panjang ini, Jumat (29/3/2024). Petugas mencatat ada kenaikan jumlah kendaraan sebesar 10%.
 
Kendaraan yang akan libur panjang Wafat Yesus Kristus didominasi kendaraan pribadi dengan kecepatan di atas 80 km/jam.
 
Pihak Kepolisian disiagakan guna mengantisipasi hal yang tidak diharapkan.
 
Reporter: Mohamad Zeni Johadi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

