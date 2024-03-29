Jumlah kendaraan yang melintas di Tol Cipali yang mengarah ke arah Jawa terpantau ramai pada libur panjang ini, Jumat (29/3/2024). Petugas mencatat ada kenaikan jumlah kendaraan sebesar 10%.

Kendaraan yang akan libur panjang Wafat Yesus Kristus didominasi kendaraan pribadi dengan kecepatan di atas 80 km/jam.

Pihak Kepolisian disiagakan guna mengantisipasi hal yang tidak diharapkan.

Reporter: Mohamad Zeni Johadi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

