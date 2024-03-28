Masjid Rahmatan Lil Alamin di Surabaya memiliki bangunan yang mirip dengan Kakbah di Makkah. Bagian dinding luar bangunan didominasi warna hitam dengan motif dan kaligrafi.

Masjid ini dibangun pada tahun 2020 dan berdiri di tanah wakaf salah satu warga, sementara dana pembangunan dari swadaya masyarakat dan donatur.

Masjid Rahmatan Lil Alamin dibangun di atas tanah 7,5 x 16 meter dibangun selama tiga tahun dan menghabiskan dana sekira Rp1 miliar.

