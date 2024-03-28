Perajin kaligrafi di Jember, Jawa Timur, menciptakan karya kaligrafi yang tidak biasa. Ia menggunakan bahan matras dan pasir sebagai media kaligrafi.

Proses pembuatan kaligrafi ini lebih dari satu hari. Untuk harga kaligrafi ini bervariasi, tergantung jenis dan ukuran. Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan.

Karya kaligrafi ini menjadi primadona dan diburu pembeli saat bulan Ramadhan hingga Idul Fitri.

Kontributor: Bambang Sugiarto

