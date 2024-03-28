Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang aliran Kali Lanang, Dusun Curah Kobokan, Lumajang, Kamis(28/3). Banjir lahar terjadi pasca Gunung Semeru luncurkan awan panas guguran.

BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada banjir lahar karena tingginya intensitas hujan. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada dalam level 3 atau siaga.

Kontributor: Yayan Nugroho

(mhd)

