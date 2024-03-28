...

Indonesia Bersiap Jelang World Water Forum 2024 di Bali

Rani Sanjaya, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 11:10 WIB
Indonesia sedang bersiap jelang perhelatan besar World Water Forum atau Forum Air Dunia ke 10. Diketahui, World Water Forum akan digelar di Bali. 
 
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar acara sosialisasi di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat. Acara tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentinganya pengelolaan air. 
 
Diharapkan Indonesia dapat memberikan yang terbaik kepada dunia karena 3 per 4 NKRI merupakan perairan. Sebanyak 20 ribu delegasi dari 171 negara direncanakan akan hadir dalam Forum Air Dunia ke 10 di Bali.
 
Kontributor: Rani Sanjaya
Produser: Ifaldi Musyaddat

(fru)

