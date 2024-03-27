...

Tim Nasional Sepak Bola Kalahkan Vietnam, Presiden Jokowi: Semua Rakyat Senang

Raka Novianto, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 13:09 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa senangnya atas kemenangan telak tim nasional sepak bola Indonesia 3-0 atas Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F.
 
Dengan kemenangan ini, menurut Presiden, akan ada peningkatan peringkat FIFA timnas Indonesia. Selain itu, kemenangan ini juga memperlihatkan perbaikan bertahap dan berkelanjutan dalam struktur sepak bola nasional. 
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

