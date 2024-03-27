Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa senangnya atas kemenangan telak tim nasional sepak bola Indonesia 3-0 atas Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F.

Dengan kemenangan ini, menurut Presiden, akan ada peningkatan peringkat FIFA timnas Indonesia. Selain itu, kemenangan ini juga memperlihatkan perbaikan bertahap dan berkelanjutan dalam struktur sepak bola nasional.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

