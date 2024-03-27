Tradisi unik dilakukan jamaah Masjid Nurul Ikhsan Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di masjid ini, salat tarawih dilakukan dengan durasi yang terbilang cukup lama, yakni tiga jam.

Tarawih 23 rakaat dijalankan dengan bacaan ayat Alquran mulai dari satu juz hingga tiga juz. Imam yang memimpin salat tarawih terdiri dari empat imam.

Kontributor: Toiskandar

(fru)

