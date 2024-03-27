...

Jonatan Christie dan Anthony Ginting Digenjot Latihan Fisik sebagai Persiapan Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 15:30 WIB
Pebulu tangkis tunggal putra andalan Indonesia melakukan latihan fisik di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta. Terlihat, Jonatan Christie dan  Anthony Sinisuka Ginting digenjot latihan fisik oleh sang pelatih, Irwansyah.
 
Mereka digenjot dengan latihan fisik yang beragam untuk meningkatkan kekuatan otot dan stamina mereka. Latihan tersebut digelar sebagai persiapan diri menuju Olimpiade Paris 2024 pada Juli mendatang.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Andhika Khoirul Huda

(fru)

