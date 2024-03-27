Pebulu tangkis tunggal putra andalan Indonesia melakukan latihan fisik di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta. Terlihat, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting digenjot latihan fisik oleh sang pelatih, Irwansyah.

Mereka digenjot dengan latihan fisik yang beragam untuk meningkatkan kekuatan otot dan stamina mereka. Latihan tersebut digelar sebagai persiapan diri menuju Olimpiade Paris 2024 pada Juli mendatang.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Andhika Khoirul Huda

(fru)

