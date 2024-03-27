...

OKEZONE UPDATES: Viral Selebgram Buka Donasi untuk Sang Ibu hingga Gol Tercepat di Dunia

Nata Arman, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 07:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video viral aksi selebgram Livy Renata diduga membuka donasi beli mobil baru untuk sang ibu. Video viral berikutnya pengendara mobil kaget karena harus membayar tarif parkir Rp48 juta di Tangerang, Banten.
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Wirtz mencetak gol kilat (7 detik) ke gawang Jerman bertemu Francis pada laga uji coba. Gol Wirtz hanya kalah cepat dari gol gelandang Austria Baumgartner sebagai pencetak gol tercepat di laga internasional.
 
Host: Nata Arman

