Okezone Updates dibuka dengan video viral aksi selebgram Livy Renata diduga membuka donasi beli mobil baru untuk sang ibu. Video viral berikutnya pengendara mobil kaget karena harus membayar tarif parkir Rp48 juta di Tangerang, Banten.
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Wirtz mencetak gol kilat (7 detik) ke gawang Jerman bertemu Francis pada laga uji coba. Gol Wirtz hanya kalah cepat dari gol gelandang Austria Baumgartner sebagai pencetak gol tercepat di laga internasional.
Host: Nata Arman
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow