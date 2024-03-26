Timnas Indonesia meraih kemenangan 3-0 saat dijamu Vietnam pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga yang digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024) malam WIB.

Tiga gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Jay Idzes (9'), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’). Hasil ini membuat Timnas Indonesia mengakhiri catatan buruk selama hampir 20 tahun tak pernah menang di kandang Vietnam.

Terakhir kali Timnas Indonesia menang atas Vietnam terjadi pada tahun 2004. Kemenangan ini juga membuat Timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak berikutnya dengan bertengger di posisi kedua dengan tujuh poin.

Produser: Febry Rachadi

(fru)

