Highlights Babak Pertama Timnas Indonesia vs Vietnam 2-0, Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen Cetak Gol

Rivan Nasri, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2024 21:10 WIB
Tim Nasional (Timnas) Indonesia menutup babak pertama melawan Vietnam dengan keunggulan 2-0. Bermain di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, skuad Garuda unggul berkat gol Jay Idzes di menit kesembilan dan Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23.
 
Tentu hasil babak pertama di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu sangat luar biasa. Mengingat Garuda dapat bermain apik meski di hadapan pendukung Vietnam.
 
Reporter: Rivan Nasri
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

