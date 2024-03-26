Tim Nasional (Timnas) Indonesia menutup babak pertama melawan Vietnam dengan keunggulan 2-0. Bermain di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, skuad Garuda unggul berkat gol Jay Idzes di menit kesembilan dan Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23.

Tentu hasil babak pertama di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu sangat luar biasa. Mengingat Garuda dapat bermain apik meski di hadapan pendukung Vietnam.

Reporter: Rivan Nasri

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News