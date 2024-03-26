...

OKEZONE UPDATES: Viral Aksi Koboi Jalanan hingga Brasil Menang di Markas Inggris

Kevin Pakan, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2024 07:30 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video viral aksi koboi jalanan seorang pengendara minibus putih menodongkan senjata diduga pistol kepada pengendara lain di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Video viral berikutnya, seorang pria melakukan perusakan toko laundry di Tanjung Duren, Jakarta Barat.
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Timnas Brasil menang tipis 1-0 di markas Inggris pada laga uji coba.
 
Host: Kevin Pakan

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

