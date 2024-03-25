...

Perang Petasan Berujung Tawuran Dua Kelompok Remaja di Galur

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 25 Maret 2024 23:15 WIB
Aksi saling lempar batu dan botol minuman terjadi di Galur, Minggu (25/3/2024). Kedua kubu saling serang tanpa henti dengan menggunakan petasan. Tidak ada satu pun kendaraan yang berani melintas.
 
Aksi tawuran terjadi usai ibadah salat tarawih. Aksi tawuran baru berhenti setelah polisi tiba di lokasi dan langsung membubarkan paksa kedua kelompok yang bertikai.
 
Dua pelaku tawuran diamankan petugas dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Johar Baru.
 
