Hasto: Mungkin Pak Jokowi akan Tercatat Punya Legacy Hilangkan Partai Kabah

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Senin 25 Maret 2024 23:00 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku khawatir dengan terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurutnya PPP merupakan korban dari masifnya operasi politik.
 
Oleh sebabnya, Hasto mengaku partainya bakal berkomitmen membantu PPP. Menurutnya, PDIP tidak menginginkan partaj bersejarah hilang dari negara Indonesia.
 
Menurut Hasto, persoalan yang dihadapi PPP ialah berhadapan dengan berbagai macam operasi politik. Upaya operasi politik ini, tambah dia, juga dirasakan oleh partai Pendukung Ganjar Mahfud yakni Partai Perindo dan Hanura.
 
Hasto menilai hal ini harus dilawan karena apabila tidak, maka tidak ada gunanya lagi pendidikan budi pekerti. Menurut Hasto, anak-anak juga harus memiliki pendidikan betapa pentingnya mengikuti proses.
 
