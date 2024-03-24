Viral di media sosial seorang pria melakukan pengerusakan di toko laundry Apartmen Mediterania Gadren, Tanjung Duren. Pelaku marah karena selimut yang telah dicuci dalam kondisi rusak.

Pelaku mengambil bangku dan merusak alat mesin cuci dengan bangku dan tabung gas 12 kg elpiji. Pelaku bernama Joni (41) akhirnya berhasil diamankan di daerah Jambi yang buron selama lima bulan. Atas kejadian ini pemilik toko mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Reporter : Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

