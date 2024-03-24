PT KAI Daop 2 Bandung melakukan perbaikan di sepanjang jalur mudik, Minggu (24/3). Di antaranya pengukuran lintasan rel hingga pengecekan bantalan rel kereta api.

PT KAI Daop 2 Bandung juga menyiagakan 97 petugas pengawas khusus di 88 titik rawan bencana. Para petugas akan disiagakan selam 24 jam untuk mengawasi jalur yang dilalui para penumpang.

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira AW

