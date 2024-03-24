Aliran Sungai Ciliwung diduga tercemar limbah, Minggu (24/3). Lokasi di kawasan Kedung Halang, Kota Bogor, Jawa Barat.

Terlihat di aliran Sungai Ciliwung penuh dengan tumpukan busa. Satgas Ciliwung yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Alhasil ditemukan sekitar 10 ikan mati di pinggir sungai.

Selain itu, terdapat cairan mirip lendir berwarna putih yang mengendap. Diduga busa tersebut merupakan limbah yang belum diketahui asalnya.

Kontributor: Andi Firmansyah

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News