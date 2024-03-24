...

Tiga Jasad Warga Rohingya Ditemukan Mengapung di Perairan Aceh

Afsah, Jurnalis · Minggu 24 Maret 2024 10:40 WIB
Tiga mayat warga Rohingya ditemukan mengapung di Perairan Laut Calang, Aceh Jaya, Aceh. Mayat tersebut ditemukan oleh nelayan sekitar 4 mil dari bibir pantai.
 
Tim SAR gabungan langsung bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban.
 
United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) menyebut, sebelumnya ada kapal Rohingya yang terbalik di perairan tersebut dan puluhan orang dinyatakan hilang dalam peristiwa tersebut.
 
Kontributor: Afsah
Produser: Kristo Suryokusumo

