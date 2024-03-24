Tiga mayat warga Rohingya ditemukan mengapung di Perairan Laut Calang, Aceh Jaya, Aceh. Mayat tersebut ditemukan oleh nelayan sekitar 4 mil dari bibir pantai.

Tim SAR gabungan langsung bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban.

United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) menyebut, sebelumnya ada kapal Rohingya yang terbalik di perairan tersebut dan puluhan orang dinyatakan hilang dalam peristiwa tersebut.

Kontributor: Afsah

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

