Pesona Islam di Mata Ragnar Oratmagoen

Hadits Abdillah, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 15:00 WIB
Ragnar Oratmagoen sudah resmi menjadi warga Indonesia. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Maluku.
 
Namun keputusan besar untuk menggantikan paspornya dari Belanda ke Indonesia, ternyata dipengaruhi oleh status Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia.
 
Ragnar pun mengaku kagum dengan suara azan yang sering terdengar di Indonesia. Ragnar memang seorang mualaf. Ia memutuskan pindah agama Islam saat berusia 15 tahun.
 
