Meski bukan muslim, Cristiano Ronaldo dekat dengan Islam. Kedekatan Ronaldo dengan Islam tidak lepas dari peran Mesut Ozil. Keduanya sangat dekat saat bermain untuk Real Madrid.

Ozil yang dikenal sebagai muslim yang taat, sedikit banyak mempengaruhi perilaku Ronaldo tentang Islam. Bahkan Ronaldo pernah sempat minta diajarkan membaca Alquran.

Kepedulian Ronaldo dengan Islam bukan hanya di bibir saja. Ronaldo melelangkan sepatu emasnya guna membantu rakyat Palestina.

Produser: Hadits Abdillah

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News