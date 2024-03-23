Inilah mushaf Alquran peninggalan kesultanan Palembang Darussalam yang berada di museum Subkoss Sriwijaya di Kota Lubuklinggau. Hal yang menjadi istimewa Alquran ini merupakan hadiah kesultanan Palembang yang dibuat pada tahun 1925.

Alquran ini ditulis tangan dengan tinta hitam pada abad ke-17 masa kesultanan Palembang Darussalam. Alquran kuno ini memiliki panjang 32 cm dengan lebar 22 cm dan tebal 8 cm. Sedangkan kertas yang digunakan merupakan kertas Eropa, meskipun usianya sudah tua namun kondisinya tetap utuh hingga sekarang.

Keberadaan Alquran kuno ini menjadi bukti sejarah kejayaan kesultanan Palembang Darussalam yang hingga kini masih dilestarikan. Terdapat juga koleksi tiga kitab Sirajul Huda, Qishash Alanbiya dan sejumlah peninggalan bersejarah.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Sudirman

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News