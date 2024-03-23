...

Menengok Mushaf Al-Quran Warisan Kesultanan Palembang di Museum Subkoss

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 19:00 WIB
A A A
Inilah mushaf Alquran peninggalan kesultanan Palembang Darussalam yang berada di museum Subkoss Sriwijaya di Kota Lubuklinggau. Hal yang menjadi istimewa Alquran ini merupakan hadiah kesultanan Palembang yang dibuat pada tahun 1925.
 
Alquran ini ditulis tangan dengan tinta hitam pada abad ke-17 masa kesultanan Palembang Darussalam. Alquran kuno ini memiliki panjang 32 cm dengan lebar 22 cm dan tebal 8 cm. Sedangkan kertas yang digunakan merupakan kertas Eropa, meskipun usianya sudah tua namun kondisinya tetap utuh hingga sekarang.
 
Keberadaan Alquran kuno ini menjadi bukti sejarah kejayaan kesultanan Palembang Darussalam yang hingga kini masih dilestarikan. Terdapat juga koleksi tiga kitab Sirajul Huda, Qishash Alanbiya dan sejumlah peninggalan bersejarah.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor  : Sudirman

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini