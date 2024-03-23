Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyegel SPBU di Rest Area KM 42 Tol Jakarta-Cikampek. Saat pemeriksaan, Zulkifli menemukan alat yang diduga digunakan untuk menghentikan bahan bakar minyak (BBM).

Diketahui, alat yang digunakan dalam 3 dispenser BBM tersebut bisa membuat pengelola meraup hingga Rp2 milliar per 1 dispenser. Atas temuan ini, pengelola SPBU terancam sanksi 1 tahun penjara.

Kontributor: Mohammad Fachrudin

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

