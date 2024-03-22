Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa akhirnya pulang ke Indonesia setelah berkompetisi di ajang Miss World 2024 di Mumbai, India. Audrey tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Jumat (22/3/2024).
Audrey menorehkan beberapa prestasi selama masa karantina hingga final. Di antaranya Fast Track Beauty With a Purpose (BWAP) top 10, Fast Track Talent Top 3, Fast Track Model, dan Fast Track Sport Challenge.
Reporter: Ayu Utami Anggraeni
Produser: Reza Ramadhan
